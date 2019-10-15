Rize'de uyuşturucu operasyonu
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 337 gram kubar esrar ele geçirildi.
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 337 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince, Kalkandere ilçesine bağlı Yolbaşı köyünde bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 214 gram toz esrar, 337 gram kubar esrar, 11 kök kenevir ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.