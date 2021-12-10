Rize'de uyuşturucu imal ve ticaretiyle ilgili 2 zanlı yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler kapsamında merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesinde E.K. ve İ.K'ye ait ev ile eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 9 parça halinde 52 gram esrar, 15 gram Hint keneviri tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 220 tabanca fişeği ile uyuşturucu imalatı ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri

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