Rize'de uçuruma yuvarlanan yaşlı kadın öldü
Rize'de hayvanlarına ot topladığı sırada uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
Rize'de hayvanlarına ot topladığı sırada uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
İl merkezine bağlı Yenikale köyünde hayvanlarına ot toplamaya giden Veciye Saruhan'ın (67) evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Saruhan'ı 15 metrelik uçurumun dibinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ot topladığı sırada uçuruma yuvarlanan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Uçurumdan çıkarılan Saruhan'ın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.