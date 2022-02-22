Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA, Fikret Delal - Güncel
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Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

ÇAYELİ, RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Derecik köyünde İsmail Şimşek (65) yönetimindeki 53 EF 423 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü İsmail ve eşi Cahide Şimşek (58) yaralandı.

Çayeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA / Fikret Delal - Güncel

İsmail Şimşek, Kamyonet, Çayeli, Rize, Güncel, Haberler

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