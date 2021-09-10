Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası

Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Güncel

RİZE'de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor.

RİZE'de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor.

Türkiye'de koronavirüs aşısıyla ilgili çeşitli kurumların çağrılarına turizm tesisleri de kampanyayla destek verdi. Rize'de bazı turizm tesisleri aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yönelik indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya destek veren işletmelere gelenler, konaklamalarda yüzde 10 indirimden yararlanıyor.

İkizdere ilçesindeki termal tesis yöneticisi Amaç Ekşi, aşının önemini hatırlatmak için kampanya başlattıklarını belirterek, "Pandemi döneminde aşının ne kadar önemli bir rol oynadığını hep beraber gördük. Turizm çalışanları olarak sezon başından beri aşılarımızı ve rutin kontrollerimizi oluyoruz. Turizm sezonunun canlılığını ve hareketlerini sürdürebilmek ve aşının önemini hatırlatmak için bizler de bir adım attık. Tesisimize gelen misafirlerimiz, aşı uygulamasına başlamış veya aşılarını tamamlamış ise konaklama fiyatlarında yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bizler de aşıyla ilgili üzerimize düşen görevi bu şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.Aşısını tamamlayıp kampanyadan yararlanan Nuran Yıldız da, "Uygulamanın olduğunu bilerek gelmemiştim ama böyle bir ayrıcalık tanınmış olması tabi ki mutlu etti. Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi. Dilerim sağlıklı günlerde keyifli zamanlar yaşama şansımız olur" ifadelerini kullandı.Şennur Sarı ise "Bir haftadır burada tatil yapıyorum. Ben üçüncü aşımı da olup, aşılarımı tamamlayarak geldim. Bu tesiste aşı olanlara özel bir uygulama olduğunu duyunca burayı tercih ettim" diye konuştu.

Turizm sektöründe aşıya özel uygulamanın güzel bir kampanya olduğunu söyleyen Neriman Doğruyol da, "Pandemi döneminde lütfen herkes aşısını olsun. Biz bu maskeyi takıyor, aşımızı oluyorsak tüm insanların da aşı olması gerek. Bu bizim vatandaşlık görevimiz" dedi.


Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Gökhan Çıra Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Lionel Messi Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 15:13:20. #1.15#

title