Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası

RİZE'de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor.

RİZE'de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor.

Türkiye'de koronavirüs aşısıyla ilgili çeşitli kurumların çağrılarına turizm tesisleri de kampanyayla destek verdi. Rize'de bazı turizm tesisleri aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yönelik indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya destek veren işletmelere gelenler, konaklamalarda yüzde 10 indirimden yararlanıyor.

İkizdere ilçesindeki termal tesis yöneticisi Amaç Ekşi, aşının önemini hatırlatmak için kampanya başlattıklarını belirterek, " Pandemi döneminde aşının ne kadar önemli bir rol oynadığını hep beraber gördük. Turizm çalışanları olarak sezon başından beri aşılarımızı ve rutin kontrollerimizi oluyoruz. Turizm sezonunun canlılığını ve hareketlerini sürdürebilmek ve aşının önemini hatırlatmak için bizler de bir adım attık. Tesisimize gelen misafirlerimiz, aşı uygulamasına başlamış veya aşılarını tamamlamış ise konaklama fiyatlarında yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bizler de aşıyla ilgili üzerimize düşen görevi bu şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.Aşısını tamamlayıp kampanyadan yararlanan Nuran Yıldız da, "Uygulamanın olduğunu bilerek gelmemiştim ama böyle bir ayrıcalık tanınmış olması tabi ki mutlu etti. Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi. Dilerim sağlıklı günlerde keyifli zamanlar yaşama şansımız olur" ifadelerini kullandı.Şennur Sarı ise "Bir haftadır burada tatil yapıyorum. Ben üçüncü aşımı da olup, aşılarımı tamamlayarak geldim. Bu tesiste aşı olanlara özel bir uygulama olduğunu duyunca burayı tercih ettim" diye konuştu.

Turizm sektöründe aşıya özel uygulamanın güzel bir kampanya olduğunu söyleyen Neriman Doğruyol da, "Pandemi döneminde lütfen herkes aşısını olsun. Biz bu maskeyi takıyor, aşımızı oluyorsak tüm insanların da aşı olması gerek. Bu bizim vatandaşlık görevimiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci