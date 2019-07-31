Rize'de turistlere en iyi çay demleme tarifi anlatılıyor

Rize'de, Türkiye Çay Demleme 2018 şampiyonu Gülhanım Sarı Delihasan, yerli-yabancı turistlere en iyi çay demleme tekniklerini anlatıyor, Türk çayının tanıtımını yapıyor.

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yarışmada 2018 yılında En iyi Çay Demleme şampiyonu olan Gülhanım Sarı Delihasan, kente gelen yerli ve yabancı turistlere çay demleme tekniklerini anlatıyor. Ayder Yaylasına gelen bir grup Ummanlı turizmciyi karşılayan Delihasan, kendine özgü yöntemlerle çay demleyip, sundu. Turistler, tadına vardıkları çaylardan alarak ülkelerine götürdü.

Çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Delihasan, Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor dedi.

EN İYİ ÇAY DEMLEME TARİFİ

Gülhanım Sarı Delihasan en iyi çay demleme tarifini ise şöyle anlattı

Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe çayı koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir ded

Kaynak: DHA