Rize'de tüm Kovid-19 hastaları ve temaslılarının takibi yapılıyor
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Rize'de tüm Kovid-19 hastaları ve temaslılarının takibi yapılıyor

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Kovid-19 hastaları ve temaslılarının takibi yapılıyor.

Rize'de tüm Kovid-19 hastaları ve temaslılarının takibi yapılıyor
19.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:15

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Kovid-19 hastaları ve temaslılarının takibi yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 vakalarının yayılma hızının artması üzerine süreci tamamen ve etkin bir şekilde kontrol altına alabilmek amacıyla uygulanan tedbirlerin arttırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda hastalığın yayılmasının en önemli nedenlerinin başında pozitif hasta ve bunların temaslıları ile diğer toplum fertlerinin temas etmesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Bunu önlemek için gösterilecek her çaba, alınacak her etkin tedbir son derece önemli ve gereklidir. Bu doğrultuda ilimiz genelinde her pozitif hasta ve temaslısı aile hekimleri, Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan arama ekipleri ve Call Center (çağrı merkezi) denen iletişim hattı marifetleriyle günlük olarak aranmakta ve karantinaya uyup uymadıkları kontrol edilmekte, ayrıca ihtiyaçları da sorgulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, valilik bünyesinde 0464 213 12 42 numaralı ihbar hattı kurulduğa da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta karantinaya uymayan pozitif ve temaslılarının bildirimi olmak üzere, pandemi kurallarına aykırı hareket edenlerin ihbarının yapıldığı birim oluşturulmuştur. Yine kolluk kuvvetlerimiz de 7/24 saat esaslı her ihbarı değerlendirmektedir ve ellerinden geldiğince maksimum gayret sarf etmektedirler. Lakin halkımızın sağlığı için son derece önemli olan bu hususta tüm gayret ve çabalara rağmen ne yazıktır ki halen mutlak suretle evinde karantina olması gereken ve kendisine bu durum defaatle tembih edilen pozitif hasta veya temaslılarının dışarıda, marketlerde, toplum içinde dolaştıkları ihbarı bizde büyük bir üzüntü ve kaygı oluşturmaktadır. Sarf edilen bunca emeği görmezden gelmek, bunca sabrı, fedakarlığı, gayreti hiçe saymak, tüm telkin ve yakarışlara sırt çevirmek hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir."

Rize'de birçok kişiye idari para cezası kesildiği ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, bundan sonra takiplerin daha da sıkı şekilde yapılacağı aktarıldı.

Duyarlı vatandaşlardan, karantinaya uymayanları ihbar etmeleri istenen açıklamada, "Tüm çabalar, bu zorlu süreçte elimizden geleni 'ama ve lakin' demeden, eksik bırakmadan maksimum ortaya koyma gayretidir. Başarı ise ancak ve ancak üst düzey yöneticisinden muhtarına, vatandaşından hastasına kadar herkesin büyük bir istek, özveri ve gayretle elini taşın altına koyması ve mücadele etmesiyle gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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