Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Rize'de kamyonetin köprünün ayağına çarptığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
16.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:01
Rize'de kamyonetin köprünün ayağına çarptığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karadeniz Sahil Yolu Boğaz Mahallesi Çiftekavak mevkisinde, 5 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanarak Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Beşli, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Beşli'nin cenazesi, Çayeli ilçesine bağlı Seslidere köyünde toprağa verilecek.
Karadeniz Sahil Yolu'nda, Trabzon'dan Rize istikametine seyreden Sadık Kazancı yönetimindeki 34 FUC 19 plakalı kamyonet, Boğaz Mahallesi Çiftekavak mevkisinde köprü ayağına çarpmıştı, kazada Tenzile Kazancı (71) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü ile Yusuf Beşli, Rize Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA