Rize'de trafik kazası: 7 yaralı
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Rize'de trafik kazası: 7 yaralı

Rize'de trafik kazası: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarayköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine giden bir araç, Sarayköy tüneli çıkışında bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik, kontrollü olarak sağlanıyor. - RİZE

Rize'de trafik kazası: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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