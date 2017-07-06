Rize'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı'na girmekte olan Nurullah K.'nin kullandığı 53 RT 240 plakalı araç ile karşı yönden gelmek olan Özcan B. yönetimindeki 34 PG 2221 plakalı jiple çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE