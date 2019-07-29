Rize'de trafik kazası: 1 ölü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldız yönetimindeki 53 AAE 063 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Zilkale köyü yolunda yaklaşık 110 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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