Rize'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün Güneysu ilçesine bağlı Gençlik Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. F. (49) idaresindeki 53 ADR 606 plakalı cip ile kavşaktan yola çıktığı öğrenilen Süleyman Gür'ün (65) kullandığı 34 UC 4270 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüjde ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinde hafif ticari aracın sürücü Süleyman Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası cip sürücüsü R.F gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE