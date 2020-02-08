Rize'de toprak kayması nedeniyle zarar gören binadaki 2 daire boşaltıldı
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Rize'de toprak kayması nedeniyle zarar gören binadaki 2 daire boşaltıldı

Rize'de meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören binanın 2 dairesi tahliye edildi.

08.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:40
Rize'de toprak kayması nedeniyle zarar gören binadaki 2 daire boşaltıldı

'de meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören binanın 2 dairesi tahliye edildi.

Merkeze bağlı Eminettin Mahallesi Buzlu Sokak'ta gece saatlerinde sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda, altı katlı binanın ilk iki katının duvarlarında hasar oluştu.

Hasar gören daireler, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA
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