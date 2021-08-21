Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı
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Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kent merkezinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin incelemesinin ardından iki evin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı, evlerin çevresinde önlem alındı.

Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Rize'de toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Haberler
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