Rize'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Rize'de, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler ve halk otobüsleri dezenfekte edildi.

Rize'de, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, minibüsler, taksiler ve halk otobüsleri dezenfekte edildi.



Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların kullanım alanlarına yönelik 95 derece sıcak ve köpüklü suyla yıkamaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, şehir içi ve ilçelere hizmet veren toplu taşıma araçlarının özel sıvıyla yıkanarak vatandaşların temas sağladığı bölgeleri dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, gün boyu devam eden çalışmalar kapsamında halk otobüsleri ve şehir içi dolmuşlarının, virüs tehdidine karşı korunaklı ve vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri hale getirildiği vurgulanarak, bu ve benzeri çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA