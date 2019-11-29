Rize'de toplantıda trafik ele alındı

29.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:14

Rize Belediye Başkanlığında şehir merkezindeki araç trafiğine akıcılık kazandırmak ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.



Rize Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Trabzon 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve diğer yetkililer katıldı. Halihazırda ulaşım alanında Rize'de yapılan ve yapımına devam edilen projelerin değerlendirildiği ve araç trafiğine daha bir akıcılık kazandırmak için ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıya ilişkin yapılan ortak değerlendirmede, bilhassa son dönemde Rize'nin bütün dinamiklerinin büyük uyum içinde ile en iyi hizmetin kazandırılmasının gayreti içinde oldukları belirtildi. Karayolları geçişlerine ilişkin yapılan toplantı ile de Rizelilere en iyi hizmetin sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. - RİZE

Kaynak: İHA