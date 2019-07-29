Rize'de TOKİ'nin 88 konutu için kura çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılacak 88 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Atatürk İlköğretim Okulu Seminer Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Kura çekimine yaklaşık 80 kişi katıldı.

Noter huzurunda hak sahipleri belirlendi. Toplam 208 başvurunun yapıldığı projede vatandaşlar ev sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

Salondan çıkarken kurada ismi çıktı

Hak sahiplerinden Haşim Ali Haşimoğlu çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Yazılırken içime doğmuştu. Çok az ev vardı ve başvuru fazlaydı. Kura çekimi de bitmek üzereyken bende salondan çıkıyordum bu sırada ismim çıktı. Çok mutlu oldum. Allah nasip eti çıktı." dedi.

Murat Haşimoğlu da çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah nasip etti. İnşallah hayırlısıyla da oturmayı da nasip eder." diye konuştu.

Kaynak: AA