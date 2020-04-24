Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudu Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı.

Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudu

RİZE - Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı. Binlerce çocuk Aileleriyle İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rize belediyesinin organize ettiği, Havai Fişek ve Dilek Feneri görsel etkinliğini Rizeliler saat 20.45 de sahil boyunca evlerinin balkonlarından izledi. Çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlayan coşku dolu bu dakikaların ardından, Saatler 21.'i gösterdiğinde şehrin farklı noktalarına yerleştirilmiş yüksek ses sistemleriyle İstiklal Marşımızı Aileler çocuklarıyla balkon ve pencerelerden hep beraber söylediler. Rize Valisi Kemal Çeber'de vali konağından saatler 21.00'ı gösterdiğinde ailesiyle birlikte balkona çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: İHA