Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı - Haber
23 Nisan, Rize, Haber

Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudu Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı.

24.04.2020 01:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:57
Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudu

RİZE - Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı. Binlerce çocuk Aileleriyle İstiklal Marşı'nı balkonlardan gür bir sesle okudu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rize belediyesinin organize ettiği, Havai Fişek ve Dilek Feneri görsel etkinliğini Rizeliler saat 20.45 de sahil boyunca evlerinin balkonlarından izledi. Çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlayan coşku dolu bu dakikaların ardından, Saatler 21.'i gösterdiğinde şehrin farklı noktalarına yerleştirilmiş yüksek ses sistemleriyle İstiklal Marşımızı Aileler çocuklarıyla balkon ve pencerelerden hep beraber söylediler. Rize Valisi Kemal Çeber'de vali konağından saatler 21.00'ı gösterdiğinde ailesiyle birlikte balkona çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haber
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı Haber
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı Haber
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haber
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mesut Özil Selçuk İnan Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Rize'de tek yürek oldu, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 02:10:47. #1.15#
title