Rize'de taşıcıyı kolonları çatlayan 11 katlı bina yıkılıyor
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Rize'de taşıcıyı kolonları çatlayan 11 katlı bina yıkılıyor

Rize'de taşıcıyı kolonları çatlayan 11 katlı bina yıkılıyorRİZE'de, taşıyıcı kolonlarında tespit edilen çatlaklar nedeniyle oturanların tahliye edildiği 11 katlı binanın yıkımına başlandı.

14.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:46

Rize'de taşıcıyı kolonları çatlayan 11 katlı bina yıkılıyor

RİZE'de, taşıyıcı kolonlarında tespit edilen çatlaklar nedeniyle oturanların tahliye edildiği 11 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında ani çökmeler nedeniyle yaşanan panik anları ise, kameraya yansıdı. Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında 22 Mart'ta çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede binanın taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanına ya da tahsis edilen yurtlara yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

YIKIM BAŞLADI

Taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan bina için yıkım ekipleri harekete geçti. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından ekipler yıkıma başladı. Yıkım sırasında, bazı katlar aniden çökünce panik yaşandı. Bu anlar da, kameraya yansıdı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Yıkılan binada oturan Yıldırım Mete, üzgün olduklarını anlatarak, "16 yıldır bu binada oturuyoruz. Şimdi ise yıkılmasını seyredince çok üzüldüm. Pandemi sürecinde binayı boşaltmamız istenmişti, binanın sakat olduğunu bize bildirmişlerdi. Biz de binayı tahliye ettik ve bu süreçte köydeki evlerimize yerleştik. Binamız yıkılıyor ama umarız bizi devletimiz mağdur etmez" dedi.

'4 AY ÖNCE BOŞALTMIŞTIK'

Bina sakini Mubin Gümüş de, "Binamızın riski olduğunu söylemişlerdi, biz de yaklaşık 4 ay önce boşaltmıştık. Bu süre zarfında binamızın yıkımını bekliyorduk. Ekipler gelerek yıkıma başladı. Üzgünüz, mağdur olduk, inşallah daha da mağdur edilmeyiz" diye konuştu.

Rize'de taşıcıyı kolonları çatlayan 11 katlı bina yıkılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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