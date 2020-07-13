Rize'de taşan derede mahsur kalan köpek AKUT ekiplerince kurtarıldı Rize'de, şiddetli yağışın ardından yükselen derede mahsur kalan köpeği, AKUT ekipleri kurtardı.

Rize'de, şiddetli yağışın ardından yükselen derede mahsur kalan köpeği, AKUT ekipleri kurtardı.

Fındıklı ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde, şiddetli yağışın ardından bir köpeğin yükselen deredeki taş üzerinde mahsur kaldığını gören köylüler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ekipleri, bölgeye yakın bulunan AKUT ekiplerinden köpeğin kurtarılması için destek istedi.

AKUT Rize Ekibi, söz konusu alanda ip gererek köpeğin dereden çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda köpek, bulunduğu yerden alındı.

AKUT Rize Ekibi Koordinatörü Güçlü Uzunalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ekipleri ile koordineli çalışma sonucu köpeği dereden çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Uzunalioğlu, köpeğin korkmuş olduğunu ancak bir yarası bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA