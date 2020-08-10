Rize'de taşan dere suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileyi AFAD ekipleri kurtardı Rize'de şiddetli yağışlar sonrası taşan dere suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk, 1'i yatağa bağlı hasta 7 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize'de şiddetli yağışlar sonrası taşan dere suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk, 1'i yatağa bağlı hasta 7 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde şehri etkisi atına alan şiddetli yağmur nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde derenin taşması sonucu bir köprü yıkıldı. Köprünün bir ucunda bulunan 7 kişilik ailenin içinde bulunduğu evin yol ile bağlantısı kesildi. Evde 3 çocuk ve 1 yatağa bağlı hasta olması nedeniyle evdekiler hemen AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından eve giden yola yıkılan ağaçlar motorlarla kesilerek yol açıldı. Sonrasında olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveni ile AFAD görevlileri evin olduğu tarafa geçerek mahsur kalan Müsayet Okumuş (58), Rıdvan Okumuş (26), Mine Önalan (39), Jehat Önalan (12), İsmail Serhat Önalan (9) ve Ahmet Önalan (5) kurtarıldı. Evde bulunan yatağa bağlı hasta Ahmet Okumuş (60) ise sedye ile dereden karşıya uzatılan ipler vasıtasıyla dere üzerinden geçirilerek ambulansa bindirildi.

Evlerini boşaltan ailenin yakınlarının evinde kalacağı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA