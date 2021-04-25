Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
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Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)

Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Güncel

TAŞ OCAĞI KARŞITLARINA MÜDAHALE; 8 GÖZALTIRize'de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde, taş ocağı açılacak alanda halkın yerleştirdiği arı...

TAŞ OCAĞI KARŞITLARINA MÜDAHALE; 8 GÖZALTI

Rize'de, Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde, taş ocağı açılacak alanda halkın yerleştirdiği arı kovanları kaldırıldı. Jandarma, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Alanda bekleyişlerini sürdüren grup ise iş makinelerinin çalışmaya başlaması ile tepkilerini gösterdi. Jandarma ekipleri biber gazı ile gruba müdahale etti. Müdahale sırasında jandarma ile bölge halkı arasında gerginlik yaşandı. Biber gazından etkilenen kadınlar fenalık geçirdi. Jandarma ekipleri, direnen 8 kişiyi gözaltına aldı.


Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)
Rize'de taş ocağı karşıtları, arı kovanları ile yolu kesti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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