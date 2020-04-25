Rize'de tartıştığı aza tarafından silahla vurulan köy muhtarı ağır yaralandı
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Mahmut Aydın, Çayeli, Aydın, Rize, Güncel, Haber

Rize'de tartıştığı aza tarafından silahla vurulan köy muhtarı ağır yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde tartıştığı aza tarafından silahla vurulan köy muhtarı ağır yaralandı.

25.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:34
Rize'de tartıştığı aza tarafından silahla vurulan köy muhtarı ağır yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde tartıştığı aza tarafından silahla vurulan köy muhtarı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çateldere köyünde aza Ş.A, muhtar Mahmut Aydın'ı telefonla arayarak görüşmek istedi.

Köyün girişinde buluşan ikili arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın tabancayla yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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