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Rize'de tarihi konak yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de tarihi konak yangında kül oldu

Rize'nin Yolveren köyünde bulunan tarihi konak çıkan yangında kül oldu.

RİZE (İHA) - Rize'nin Yolveren köyünde bulunan tarihi konak çıkan yangında kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol mevki Yolveren köyünde bulunan Topaloğlu Konağı'nın içerisinde bugün öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kullanılmayan konakta çıkan yangını ve alevleri gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında tarihi konak kullanılamayacak hale geldi. - RİZE

Rize'de tarihi konak yangında kül oldu

Rize'de tarihi konak yangında kül oldu

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