Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu - Haberler

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Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk kepenge tırmanarak kurtuldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, kepenge tırmanarak kurtuldu.

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, kepenge tırmanarak kurtuldu.

Deniz Mahallesi'nde bisiklet süren bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bisikletini bırakarak kaçan çocuk, bir iş yerinin kepengine tırmanarak kurtulmayı başardı.

Bir süre çocuğa havlamayı sürdüren köpekleri, bölgeden geçen vatandaş kovalayarak uzaklaştırdı.

Köpekler gittikten sonra kepenkten inen çocuk, söz konusu kişinin yardımıyla bisikletine binerek bölgeden ayrıldı.

O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ardeşen Belediyesi veteriner ekiplerinin, olay sonrası bölgedeki köpekler için çalışma başlattığı öğrenildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Bisiklet, Ardeşen, Rize, Güncel, Haberler

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