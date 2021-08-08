Rize'de sokak köpekleri saldırdıkları kadını yerlerde sürükledi
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Rize'de sokak köpekleri saldırdıkları kadını yerlerde sürükledi

Rize'de sokak köpekleri saldırdıkları kadını yerlerde sürükledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı kadın zor anlar yaşadı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı kadın zor anlar yaşadı.

Olay ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün gece 02.24'te meydana geldi. Elindeki poşetler ile yaya olarak seyahat eden Gürcü kadın kendisine havlayan bir köpeği elindeki poşet ile korkutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu esnada arkasından bir sokak köpeği daha kadına yanaşarak havlamaya başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan talihsiz kadın biraz ilerledikten sonra etrafında birden fazla başı boş, sahipsiz sokak belirdi. Paniğe kapılan kadın ne yapacağını şaşırarak köpekleri kovalamaya çalışsa da köpekler kendisine doğru yönelmeye devam etti. Bu esnada arkasından ısıran bir köpek kadını yere düşürdü ve sürükledi. Köpeklerin saldırmayı bırakmasının ve uzaklaşmalarının ardından talihsiz kadın güçlükle kendine gelebildi. Talihsiz kadının sokak köpekleriyle yaşadığı zorlu anları ve yoldan geçen araçların durmayışı da bir işyeri kamerasına anbean yansıdı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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