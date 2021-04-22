Rize'de sivrisinek ve haşereyle mücadelede devam ediyor
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Rize'de sivrisinek ve haşereyle mücadelede devam ediyor

Rize'de sivrisinek ve haşereyle mücadelede devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Rize Belediyesi yaz aylarında vatandaşların şehirde daha rahat gün geçirmeleri için sivrisinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mart ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam eden Sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmaları periyodik olarak mahallelerde sürdürülüyor. Ekipler, Rize Belediyesi tarafından belirlenmiş bölgelerde ve vatandaşların belediyeye bildirdiği bölgelerde ilaçlama çalışmalarını her gün devam ettiriyorlar.

Sulak ve nemli alanlar başta olmak üzere, su sızıntısı olan ve kullanılmayan apartman bodrum katları, terfi merkezleri ve atık noktalarında devam eden çalışmalarla sivrisinek ve haşere oluşumunun önlenmesi için gayretli bir çalışma yürütülüyor.

Şehrimizde devam eden çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapan Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Rakıcı, Rize Belediyesi olarak her yıl Mart ayı ile Eylül ayı arasında devam eden sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında bu yılda gereken hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Rakıcı açıklamasında, "Bu manada vatandaşlarımızdan da talebimiz su dolu alanlar, kova içerisinde bulunan durgun sular, nemli bodrum katları gibi sulu alanları mümkün oldukça kuru tutmaları gerekmekte olup sivrisinek oluşumu daha çok bu gibi yerlerde olduğunu, sivrisinek haline gelip havada uçuştuğunda ise mücadelenin bugünden daha fazla zorlaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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