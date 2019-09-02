Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı (2)

Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı (2)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKME ANI KAMERADARize'de sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

02.09.2019 16:55
Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı (2)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKME ANI KAMERADA
Rize'de sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle birlikte duvarın site çevresinde park halindeki 4 aracın üzerine düştüğü, kopan parçaların da zemin kattaki site yönetim ofisine çarptığı görülüyor.


Kaynak: DHA
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