Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı (2)
İSTİNAT DUVARI ÇÖKME ANI KAMERADARize'de sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
02.09.2019 16:55
İSTİNAT DUVARI ÇÖKME ANI KAMERADA
Rize'de sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle birlikte duvarın site çevresinde park halindeki 4 aracın üzerine düştüğü, kopan parçaların da zemin kattaki site yönetim ofisine çarptığı görülüyor.
Kaynak: DHA