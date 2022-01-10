Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Çarkçı, İsa ve Mehmet Çağan, Ordu'nun Perşembe ilçesinden balık avı için Ardeşen'deki küçük limana geldi.

Bu sırada limanda bulunan B.D.D. ve S.N. ile Murat Çarkçı, İsa ve Mehmet Çağan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.D.D, tabancayla Çarkçı, İsa ve Mehmet Çağan'ı vurdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Murat Çarkçı'yı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki kişiyi ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çarkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan B.D.D. ve S.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

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