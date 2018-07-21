Rize'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçekli köyünde Kadir ve oğlu Hüseyin E. ile akrabası İlyas E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas E, silahla baba ve oğluna ateş etti.

Kadir E, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin E. ise sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin E'yi taşıyan ambulans, yolda özel harekat polis aracıyla çarpıştı.

Araçlarda hasar oluşması üzerine yaralı, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Zanlı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.