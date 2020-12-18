Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

18.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:30
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız 4 el yapımı tabanca ile 4 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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