Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız 4 el yapımı tabanca ile 4 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal