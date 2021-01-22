Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

22.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:43
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde iki kişinin evinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 99 tabanca namlusu ile 3 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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