Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu
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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de gerçekleşen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de gerçekleşen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan çalışmalar neticesinde üzerlerinde 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 29 adet mermi ele geçirilen H.E ve G.E gözaltına alınırken, şüpheliler çıkartılan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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