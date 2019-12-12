Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu
Rize'de bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Rize'de bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Ardeşen ilçesinden İstanbul'a ruhsatsız tabanca sevki yapılacağı yönünde ihbar alan İl Jandarma ve Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Takibe aldıkları otomobili Pazar ilçesindeki kontrol noktasında durduran ekipler, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Otomobildeki E.D, gözaltına alındı.