Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

24.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:41
Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri şehir merkezinde şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 sürgü kapağı, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca namlusu, 2 takım kabze kapağı, 6 fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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