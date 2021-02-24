Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri şehir merkezinde şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 sürgü kapağı, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca namlusu, 2 takım kabze kapağı, 6 fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı