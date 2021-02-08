Rize'de silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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Rize'de silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

08.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:27
Rize'de silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, A.Ö'nün evinde arama yaptı.

Bomba arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca üst kapağı, 10 fişek, 2 şarjör, 2 yay, 2 tetik tertibatı, 2 kabza, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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