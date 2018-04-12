Rize'de Şiir Yarışması Düzenlenecek

Rize'de lise öğrencileri arasında ödüllü şiir yarışması düzenlenecek.

Rize Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından ödüllü şiir yarışması düzenleneceği belirtildi.

Şiir yarışmasında birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın verileceği aktarılan açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi ve demokrasinin önemi", "geçmişten günümüze tüm şehitlerimiz", "ülkemizdeki terör olayları ve etkileri", "Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü", "vatan ve milli değerlerimiz" konularındaki şiirlerin kabul edileceği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin hazırladığı şiirleri 8 Mayıs Salı gününe kadar okul yetkililerine elden teslim etmeleri gerektiği bildirildi.