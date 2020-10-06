Rize'de "Sıfır Atık" projesine destek veren okul ve öğrencilere hediye dağıtıldı
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Rize'de "Sıfır Atık" projesine destek veren okul ve öğrencilere hediye dağıtıldı

06.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:17
Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" kampanyasına destek veren okul ve öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" kampanyasına destek veren okul ve öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

Rize Belediyesi tarafından Kurtuluş İlköğretim Okulu bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen ödül törenine, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Metin, burada yaptığı konuşmada, ilkokul, ortaokul, lise ve anaokullarında toplamda 51 okul, 2 bin 500 öğrenciye "sıfır atık" eğitimi verildiği, salgın kuralları çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Rize'de 326 atık noktasında, 1228 atık kutusu ile geri dönüşüme katkı sağladıklarını vurgulayan Metin, günlük ortalama 170 ton çöpten ayrıştırılan 45 ton geri dönüşüm malzemesi ile belediye olarak aylık 147 bin lira tasarruf ettiklerini, ayrıştırılan 45 ton kağıt, plastik, cam ve metal malzemenin dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

İsrafı önlemenin önemine vurgu yapan Metin, "Evimize ihtiyacımızdan fazlasını sokmamaya başladığımızda sıfır atık projesini başlatmış oluyoruz. İkinci aşamada evden atılmak zorunda olan malzemenin ayrıştırılarak atılması noktasında iş yapmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından ödül kazanan okul ve öğrencilere hediyeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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