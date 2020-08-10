Rize'de şiddetli yağış yolları göle çevirdi
Rize'de şiddetli yağış yolları göle çevirdi Rize'de bugün saat 17.00'dan sonra etkili olmaya başlayan şiddetli yağış yolları göle döndürdü.
10.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:22
Rize'de şiddetli yağış yolları göle çevirdi
RİZE - Rize'de bugün saat 17.00'dan sonra etkili olmaya başlayan şiddetli yağış yolları göle döndürdü.
Meteorolojiden yapılan şiddetli uyarısının ardından Rize'de bugün özellikle Gündoğdu mevkiinde şiddetli yağışlar görüldü. Yollar yağış sonrası göle dönerken, trafikteki ağaçlar güçlükle ilerledi. Yörede bir çok ev ve iş yerinde su baskınları görülürken, ufak çaplı da heyelanlar yaşandı.
Kaynak: İHA