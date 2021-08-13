Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
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Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı Rize'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı

RİZE - Rize'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Çayeli ilçesine bağlı Kestanelik, Karaağaç, Derecik Güzeltepe Köyü'nde derenin taşması sonucu heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Beyazsu Köyü'nde ise derenin getirdiği heyelan köprünün yıkılmasına sebep oldu. Rize İl Özel İdare Ekipleri tarafından tıkanan dere yatağının açılmasıyla olası bir su baskınının önüne geçildi. Yine Beyazsu köyünde debisi artan derenin suları dere yatağında bulunan cami lojmanının duvarlarına çarptı. Çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı.

Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı
Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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