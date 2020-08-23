Rize'de şiddetli yağış...Derecik Köyü'nde yollar kapandı, bir araç toprak altında kaldı Rize'de şiddetli yağış...Derecik Köyü'nde yollar kapandı, bir araç toprak altında kaldı Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanlar sonrasında yolar kapandı, bir araç toprak altında kaldı.

Rize'de şiddetli yağış...Derecik Köyü'nde yollar kapandı, bir araç toprak altında kaldı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanlar sonrasında yolar kapandı, bir araç toprak altında kaldı.

Rize'de geçtiğimiz gün başlayan ve bu gece şiddetini arttırtan yağış, yerini sel ve heyelanlara bıraktı. İl genelinde bir çok köy yolu trafiğe kapandı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Çayeli ilçesine bağlı Derecik ve çevre köylerin yolu ulaşıma kapandı. Bölgede bir evin arkasında heyelan meydana geldi. Muhammet Kanbur isimli vatandaşa ait olan park halindeki araç toprak altında kaldı.

Bölgede İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA