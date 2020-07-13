Rize'de şiddetli yağış
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Rize'de şiddetli yağış

Rize'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Rize'de şiddetli yağış
13.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:28

Rize'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. İkizdere ilçesinde yan derelerin taşması ile ilçe merkezi suya gömüldü.

İkizdere ilçesinin 6 kilometre yukarısından akan Demirkapı köyü deresi ile Rüzgarlı köyü deresi aşırı yağışlar sonucu mevcut su debisinin on katı yükselmesiyle taştı. Rize-İkizdere karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, trafik kontrollü şekilde verilmeye başlandı. İkizdere deresinin aşırı yükselmesiyle ilçenin Erzurum çıkışında karayoluna taşan sular ilçe merkezini bastı. İş yerlerinin giriş katları çamurlu suyla doldu. Yağışın durması ile birlikte belediye ve İlçe Özel İdare ekiplerinin araçları temizlik çalışmasına başladı. - RİZE

Kaynak: İHA

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