Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, iş yerleri zarar gördü - Haberler
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Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, iş yerleri zarar gördü

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, iş yerleri zarar gördü

Rize'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araç ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

RİZE (AA) - Rize'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araç ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle merkez, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde bazı evlerin çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar, yaklaşık 10 otomobilde hasara yol açtı.

Bazı iş yerlerinin dışarısında kurulu satış tezgahları ve malzemeler de rüzgarın etkisiyle uçtu.

Bir iş yeri önündeki tezgahın uçuşu ve üzerindeki sebze ile meyvelerin etrafa saçılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Aralıklarla yağışın da devam ettiği Rize'de, belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri

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