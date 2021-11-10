Rize'de "Sevgi Yumağı" projesi devam ediyor

RİZE (AA) - Rize'de, Sigara ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin (SUMDER) yürüttüğü "Sevgi Yumağı" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Rize'ye gelen tütün kontrol lideri Dr. Nureddin Özdener, AA muhabirine, çocuklarda sevgi dilini oluşturarak, evde ailelerine sarılıp onların sigaradan vazgeçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Özdener, sevgi dilinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece sigaradan korunmak için değil, emniyet kemeri takma, el yıkama, maske takma ya da anne ve babaların aşı olmaları çocuklar tarafından sağlanabilir. Çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmaların tüm Türkiye'ye yayılması önemli. Rize'den tüm Türkiye'ye yayılacak dumansız hava hareketi gerekli. Tütünden vazgeçme zamanıdır. Bizim hayalimiz tütünsüz bir Türkiye'dir. Bu vizyonun çok kısa süre içerinde verilmesini istiyoruz."

Sigara ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Dr. Ali Öner ise bu projenin asıl ayağının sevgi olduğunu vurgulayarak, "Her iradenin arkasında bunun olması lazım. Sigara gerçeğini görmemiz lazım. Şu an Kovid-19 salgını var, hep ona odaklandık. Çok daha tehlikeli ve insanların karşısına çıkmış olan bir sigara gerçeği var. Toplumsal ve bireysel olarak bir irade ortaya koymamız lazım." diye konuştu.

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