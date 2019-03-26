Rize'de sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde pazarlayan ve kullanan şahıslara yönelik Alipaşa Polis Uygulama noktasında arama yaptı.

Uygulamada S.K'nin yapılan üst aramasında 20x10 santimetre ebatlarında 13 sentetik uyuşturucu uyarıcı madde emdirilmiş kağıt ele geçildi.

Uyuşturucu madde emdirilmiş kağıtların kullanıcılara 0,5x0,5 santimetre ebatlarında satıldığı ve uyuşturucunun yaklaşık olarak 10 bin 400 kullanımlık olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: AA