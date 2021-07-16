Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor
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Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Güncel

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu moloz temizleme...

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor

RİZE - Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu moloz temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlar daha sonra esnafları gezerek esnafların, talep ve şikayetlerini dinlerken, hayatın normale dönmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten 3 bakan, daha sonra afette hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor
Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor
Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor
Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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