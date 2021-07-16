Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor

Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde Bakan Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu incelemelerini sürdürüyor Rize'de selin vurduğu Güneysu ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu moloz temizleme...