Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

06.08.2019 16:05

Rize'de 4 Ağustos Pazar gecesi etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılarak dereye sürüklenen Hüseyin Çap'ı arama çalışmalarına, bölgedeki taşkın riskinin ortadan kaldırılmasıyla yeniden başlandı.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi Çağlayan mevkisinde, şiddetli yağış sonucu yamaçtan kopan toprak, taş ve ağaçların sürüklenmesiyle tıkanan Çağlayan Deresi'nin önünde oluşan gölet, ekiplerin çalışması sonucu büyük ölçüde boşaltıldı.

Çalışmanın ardından bir bölümü trafiğe kapatılan Rize-Salarha yolu yeniden açıldı.

Taşkın riskinin ortadan kaldırılmasıyla, 4 Ağustos Pazar gecesi Salarha yolu Dörtyol mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılarak dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı arama çalışmalarına da yeniden başlandı.

AFAD, JAK, AKUT, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi, Sahil Güvenlik, Rize Belediyesi ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 50 kişilik grup, vatandaşlarla derede arama yapıyor.

Arama çalışmalarına, "drone" ve güvenlik helikopteriyle de destek veriliyor.

112 Acil Servis ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde, kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma, kızı Asiye Çap ve yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, bölgede faaliyetlerine ara veren bir çay fabrikası ile kereste atölyesinde de üretime başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüseyin Çap'ın aranmasının yanında 5 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Kurk, 50 kişinin, sel ve heyelanlardan hasar gördüğü gerekçesiyle dilekçe verdiğini de kaydetti.

Kaynak: AA