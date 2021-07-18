Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek
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Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek

Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE Valiliği'nce selin vurduğu Güneysu ilçesinde metrekareye 213,6 kilogram yağış düştüğü, sel ve heyelan felaketinde yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, bölgede 188 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildiği belirtildi.

RİZE Valiliği'nce selin vurduğu Güneysu ilçesinde metrekareye 213,6 kilogram yağış düştüğü, sel ve heyelan felaketinde yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, bölgede 188 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildiği belirtildi.  

Kentte geçen çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı; ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor. Rize Valiliği, sel ve heyelan afetine ilişkin sahada yürütülen çalışmalarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada metrekareye; Güneysu ilçesinde 213,6, Çayeli Madenli beldesine de 188,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

39 AĞIR YIKIK BİNA TESPİT EDİLDİSelde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 7'si dalgıç olmak üzere 244 personel ile devam edilirken, hasar tespit çalışmalarında 1039 binada inceleme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından, 18.07.2021 tarihi itibariyle toplam 1.039 bina ve 2.691 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda; 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce merkezde oluşturulan 21 hasar tespit ekibi ile sahada çiftçilerimiz ile yüz yüze görüşerek hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.ANA YOLLARIN TAMAMI AÇILDIBölgede ulaşım, altyapı çalışmalarında da 346 köyün 143'ünde selden dolayı kapanan ana yolların tamamının açıldığı belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucu trafo hasarları giderilerek tüm abonelere enerji verildiği kaydedildi. 4 YARALI, TABURCU EDİLDİSel afetinde 5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı, 4'u¨nün tedavi sonrası taburcu edildiği, 1 yaralının da tedavisinin hastanede sürdüğü kaydedilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerde toplam 188 kişiye ise psikososyal destek hizmeti verildiği duyuruldu.Açıklamada; afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 11,5 milyon ve AFAD Başkanlığı'nca 5 milyon TL olmak üzere toplam 17,5 milyon lira gönderildiği aktarıldı.

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Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek
Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek
Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek
Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek
Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek
Rize'de selden etkilenen 188 kişiye psikososyal destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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