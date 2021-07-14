Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi
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Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Güncel

Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi Muradiye beldesinde selde kaybolan 2 kişinin ardından Güneysu ilçesinde de 1 kişinin kaybolduğu öğrenildi Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi.

Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi

Muradiye beldesinde selde kaybolan 2 kişinin ardından Güneysu ilçesinde de 1 kişinin kaybolduğu öğrenildi

RİZE - Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde kaybolan 2 kişiden sonra Güneysu ilçesinde de 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen selde 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesinde 2 kişi, Güneysu ilçesinde ise 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Öte yandan Güneysu ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle merkezin dolduğu öğrenildi. İlçede yağış nedeniyle, elektriklerin kesildiği, internetin olmadığı, iş yerleri ve evleri suların bastığı aktarıldı.

Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi
Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi
Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi
Rize'de selde kaybolan kişi sayısı 3'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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