Rize'de selde kaybolan 2 kişi için helikopter destekli arama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi. Güneysu ilçesine geçen iki bakan selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, esnaflarla görüştü. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden ve yetkililerle görüşen bakanlar, sürdürülen sel temizliği çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güneysu ilçesi Tepebaşı köyün eçıkan Bakan Soylu, selde kaybolan Hasan Arıcı'nın yakınları ile görüştü, arama çalışmalarını yürüten ekipten bilgiler aldı.

SON ANLARI KAMERADA

Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Sağanağın şiddetini artırdığı köyünde evinin önünde bekleyen Arıcı yağmur yağışını izliyor. Arıcı'nın olaydan 3 gün önce çekilen görüntülerinde ise çatı tamiri için çalıştığı görülüyor.

497 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Rize'de selde kaybolan Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarına katılan dalgıç sayısı 77'den 108'e çıkarıldı. 497 kişilik ekip 2 noktada kayıpları arıyor. Arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 20 kişilik JÖAK ekibi de katıldı.

Kentte, 11 ilden gelen 45 ekiple sürdürülen hasar tespit çalışmalarında, Çayeli ve Güneysu ilçesi ile merkezde toplam 53 konut, 74 iş yeri ve 41 araçta zarar tespit edildi. Tespit çalışmaları sonucunda 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı